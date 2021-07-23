元斌完全是人生大逆襲！曾經撈魚抓蛇掙零用錢，如今廣告費短短30秒就8億！

韓國娛樂圈元祖花美男元斌，一個充滿神秘主義的男神。

但凡追過韓娛圈的粉絲們，就沒有不知道元斌的，一個除了官方工作之外，幾乎不上綜藝節目，鮮少暴露私生活的神秘男人。和李奈映結婚後的這幾年更像是半隱退狀態，但他人不在江湖，江湖卻有他的傳說。



最近韓國綜藝節目《TMI News》就提到了元斌，他從一個山村少年成長為了人氣遍佈全亞洲的頂流明星，有顏有演技還有錢，絕對的人生贏家。元斌出生在江原道的旌善郡，是家中5個孩子裡最小的一個。因為家裡孩子多，經濟條件一般，元斌的爸爸一直在煤礦上班，一工作就是20年。而元斌小時候，比起遊樂場、動物園，更多的時間是在河邊捉魚、山裡抓蛇，並把這些拿到市場上去買以此換得零用錢。



▲Mnet《TMI NEWS》

因為工作環境惡劣，元斌的爸爸還患上了肺病，但他卻依舊為了一家人辛勤勞作，堅韌的性格也對元斌產生了潛移默化的影響。1997年元斌開始拍劇正式踏入演藝圈，更憑藉2000年的《藍色生死戀》紅遍全亞洲，之後又在電影《太極旗飄揚》、《大叔》（殺手代父）中表現出色，奠定了自己在影壇的地位。



▲電影《大叔》（殺手代父）官方劇照

提到元斌就不得不提他和某咖啡品牌的緣分，一代言就是13年，嚴格的自我形象管理也是廠商最愛他的原因之一。出道之後的這些年，元斌也吸金有力，早就成了不動產富豪，名下擁有價值超250億（韓幣，下同）的房產。與此同時，他和妻子李奈映都是廣告界的頂流，兩人一同拍攝的廣告，一集廣告費就有足足8億。

（看下這咖啡廣告是上年的，更有美美的張冬天醫生呢！）



（這是今年的）



「首圖：IG@@olzen_official」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞