元斌完全是人生大逆袭！曾经捞鱼抓蛇挣零用钱，如今广告费短短30秒就8亿！

韩国娱乐圈元祖花美男元斌，一个充满神秘主义的男神。

但凡追过韩娱圈的粉丝们，就没有不知道元斌的，一个除了官方工作之外，几乎不上综艺节目，鲜少暴露私生活的神秘男人。和李奈映结婚后的这几年更像是半隐退状态，但他人不在江湖，江湖却有他的传说。



最近韩国综艺节目《TMI News》就提到了元斌，他从一个山村少年成长为了人气遍布全亚洲的顶流明星，有颜有演技还有钱，绝对的人生赢家。元斌出生在江原道的旌善郡，是家中5个孩子里最小的一个。因为家里孩子多，经济条件一般，元斌的爸爸一直在煤矿上班，一工作就是20年。而元斌小时候，比起游乐场、动物园，更多的时间是在河边捉鱼、山里抓蛇，并把这些拿到市场上去买以此换得零用钱。



▲Mnet《TMI NEWS》

因为工作环境恶劣，元斌的爸爸还患上了肺病，但他却依旧为了一家人辛勤劳作，坚韧的性格也对元斌产生了潜移默化的影响。1997年元斌开始拍剧正式踏入演艺圈，更凭藉2000年的《蓝色生死恋》红遍全亚洲，之后又在电影《太极旗飘扬》、《大叔》（杀手代父）中表现出色，奠定了自己在影坛的地位。



▲电影《大叔》（杀手代父）官方剧照

提到元斌就不得不提他和某咖啡品牌的缘分，一代言就是13年，严格的自我形象管理也是厂商最爱他的原因之一。出道之后的这些年，元斌也吸金有力，早就成了不动产富豪，名下拥有价值超250亿（韩币，下同）的房产。与此同时，他和妻子李奈映都是广告界的顶流，两人一同拍摄的广告，一集广告费就有足足8亿。

（看下这咖啡广告是上年的，更有美美的张冬天医生呢！）



（这是今年的）



「首图：IG@@olzen_official」

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