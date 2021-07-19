宋智孝新劇《來魔女食堂吧》片場實況曝光：懸崖戲拍攝超帶勁、南智絃＆蔡鍾協片場互動超有火花！

魔幻新劇《來魔女食堂吧》已於日前(7/18)播出，劇裡每位客人吃完劇裡魔女開設食堂，招待的食物後必定實現願望，只不過必須付出靈魂的代價。

獨特的魔幻設定，甫開播討論度就爆棚；同樣地，片場花絮實況、還有主演之間的互動十分逗趣，同樣吸引大批觀眾圍觀。



由宋智孝扮演魔女，挑起劇中大樑，合夥南志絃和兼職生蔡鍾協，經營起一間神祕魔女食堂。由於新作品帶著魔幻色彩，劇組採用了許多華麗CG。首週有一幕宋智孝在可怕懸崖邊、拉著快墜落深淵的南志絃，花絮便有曝光此一場景。兩位女主演所處片場，實際上為一片沙丘，再用風機使得二人的長髮飄逸製造緊張感。這一幕為宋智孝欲說服，在劇裡不信她是魔女的南志絃，所使出的說服手法相當震撼。



相較於二位女主演的刺激畫面呈現，男主演蔡鍾協劇裡扮演暖男角色，性格相當體貼細心，在本劇中許下的願望不為自己為別人。戲外，蔡鍾協在片場，擔心同劇的南志絃冷，體貼給予暖暖包，相當窩心。其由於長相相近小狗，一場與南志絃的夜景戲，被導演要求表演得像小狗，一旁的南志絃不禁大笑，這麼一來他會很有壓力。



另外，兩人拍攝一幕持刀的驚悚場景後，對完戲的二人在一旁閒聊，刀叉竟意外成為話題，開始了玩笑，隨後身穿紅衣的「魔女」宋智孝完成她的戲分，敬業地一次到位外，強大的氣勢讓片場所有人都感到緊張和可怕。



(圖源：《來魔女食堂吧》＠TVING官方Youtube)

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