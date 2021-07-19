宋智孝新剧《来魔女食堂吧》片场实况曝光：悬崖戏拍摄超带劲、南智弦＆蔡钟协片场互动超有火花！

魔幻新剧《来魔女食堂吧》已於日前(7/18)播出，剧里每位客人吃完剧里魔女开设食堂，招待的食物后必定实现愿望，只不过必须付出灵魂的代价。

独特的魔幻设定，甫开播讨论度就爆棚；同样地，片场花絮实况、还有主演之间的互动十分逗趣，同样吸引大批观众围观。



由宋智孝扮演魔女，挑起剧中大梁，合伙南志弦和兼职生蔡钟协，经营起一间神秘魔女食堂。由於新作品带著魔幻色彩，剧组采用了许多华丽CG。首周有一幕宋智孝在可怕悬崖边、拉著快坠落深渊的南志弦，花絮便有曝光此一场景。两位女主演所处片场，实际上为一片沙丘，再用风机使得二人的长发飘逸制造紧张感。这一幕为宋智孝欲说服，在剧里不信她是魔女的南志弦，所使出的说服手法相当震撼。



相较於二位女主演的刺激画面呈现，男主演蔡钟协剧里扮演暖男角色，性格相当体贴细心，在本剧中许下的愿望不为自己为别人。戏外，蔡钟协在片场，担心同剧的南志弦冷，体贴给予暖暖包，相当窝心。其由於长相相近小狗，一场与南志弦的夜景戏，被导演要求表演得像小狗，一旁的南志弦不禁大笑，这么一来他会很有压力。



另外，两人拍摄一幕持刀的惊悚场景后，对完戏的二人在一旁闲聊，刀叉竟意外成为话题，开始了玩笑，随后身穿红衣的「魔女」宋智孝完成她的戏分，敬业地一次到位外，强大的气势让片场所有人都感到紧张和可怕。



(图源：《来魔女食堂吧》＠TVING官方Youtube)

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