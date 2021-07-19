金賽綸&南多凜《優秀女巫賈斗心》堅強的演技實力&恐怖驚悚的精緻特效，公開長版預告

【多圖】金賽綸、南多凜跟《101》出身的柳善皓，三位人氣新生代演員的合體，光看預告就滿滿的期待啦～！（7月30日首播）

Kakao TV 原創網路劇《優秀女巫賈斗心》公開了長版預告，實力堅強的兩大童星代表金賽綸、南多凜聯手驅魔，還有《Produce 101第二季》出身的柳善皓，化身為惡靈的恐怖演技，瞬間吸引了廣大網友的關注。

「看得見鬼的高中生」、「18歲的厄運如何躲過？」、「歡迎來到只有我看得到的世界」

本劇講述帶著女巫命運出生的賈斗心（金賽綸 飾）和可以看見惡靈的羅宇秀（南多凜 飾）一起被捲入了神秘懸疑的連鎖事件後，展開了一場幻想懸疑的青春羅曼史。

▼官方公開的長預告中，名校中最後一名的墜樓事件之後，校園瀰漫著詭異的氣氛，光是兩位主角的聯手就相當有可看性，面對強大的惡靈，他們究竟會如何出招呢？

金賽綸飾演天生就具有驅除惡靈的「女巫」命運，但想要平凡生活的18歲高中生「賈斗心」，她不想要像奶奶一樣一輩子吃苦，想要尋找屬於自己的人生



南多凜飾演擁有富裕家庭、暖男外貌、出色成績的典型媽朋兒「羅宇秀」，本來平凡地過著學生生活，因為突然登場的「賈斗心」而可以看到惡靈，將與她一起捲入事件之中。



柳善皓飾演的惡靈，換上灰髮造型與暗色嘴唇，眼神中充滿著悲傷，隱藏著不為人知的故事。

《優秀女巫賈斗心》7月30日（週五）晚間八點 Kakao TV 首播，一次公開兩集，共12集。

*圖：kakaotv.official@IG

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