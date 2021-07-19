金赛纶&南多凛《优秀女巫贾斗心》坚强的演技实力&恐怖惊悚的精致特效，公开长版预告

【多图】金赛纶、南多凛跟《101》出身的柳善皓，三位人气新生代演员的合体，光看预告就满满的期待啦～！（7月30日首播）

Kakao TV 原创网路剧《优秀女巫贾斗心》公开了长版预告，实力坚强的两大童星代表金赛纶、南多凛联手驱魔，还有《Produce 101第二季》出身的柳善皓，化身为恶灵的恐怖演技，瞬间吸引了广大网友的关注。

「看得见鬼的高中生」、「18岁的厄运如何躲过？」、「欢迎来到只有我看得到的世界」

本剧讲述带著女巫命运出生的贾斗心（金赛纶 饰）和可以看见恶灵的罗宇秀（南多凛 饰）一起被卷入了神秘悬疑的连锁事件后，展开了一场幻想悬疑的青春罗曼史。

▼官方公开的长预告中，名校中最后一名的坠楼事件之后，校园弥漫著诡异的气氛，光是两位主角的联手就相当有可看性，面对强大的恶灵，他们究竟会如何出招呢？

金赛纶饰演天生就具有驱除恶灵的「女巫」命运，但想要平凡生活的18岁高中生「贾斗心」，她不想要像奶奶一样一辈子吃苦，想要寻找属於自己的人生



南多凛饰演拥有富裕家庭、暖男外貌、出色成绩的典型妈朋儿「罗宇秀」，本来平凡地过著学生生活，因为突然登场的「贾斗心」而可以看到恶灵，将与她一起卷入事件之中。



柳善皓饰演的恶灵，换上灰发造型与暗色嘴唇，眼神中充满著悲伤，隐藏著不为人知的故事。

《优秀女巫贾斗心》7月30日（周五）晚间八点 Kakao TV 首播，一次公开两集，共12集。

*图：kakaotv.official@IG

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