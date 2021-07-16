2PM玉澤演9年前獨自跟團遊羅馬！全團就他一個是藝人XD

2PM玉澤演9年前獨自跟團遊羅馬！全團就他一個是藝人XD

明星   2021年7月16日   星期五08:25   Tracy   2

南韓愛豆團2PM暌違多年合體回歸引爆所有粉絲的關注，他們的舊聞也被又一次翻出來吸引了眾人的目光。

作為2PM裡的人氣成員，玉澤演在韓國時的一舉一動都備受關注，沒想到這樣的他卻在2012年時獨自一人和旅行團一起前往羅馬旅行。時隔多年相關照片再被網友翻出來。當時玉澤演獨自一人申請了羅馬跟團遊，就被旅行社放到了一個旅行團中，和一群完全不認識的陌生人開啟了羅馬之旅。在團裡，玉澤演還積極幫忙照顧小朋友，一直推著兒童車。

▲twitter@taeccool


▲theqoo

旅行期间玉澤演完全沒有戴墨鏡、口罩等遮住臉，抵達羅馬之後沒幾天就被拍到遊客照上传到了SNS，再加上他自己也在推特上晒照，於是「玉泽演在罗马」的消息越传越广，有不少歐洲的K-POP粉絲趕來簽名、合影，硬把歐洲遊變成了小型個人粉絲簽名會！

完全沒有明星架子的玉澤演，小編想問，如這個世界好起來後，接下來你要跟團去哪裡旅遊，求偶遇！（笑）

▲todax

「首圖：Facebook@2pm.jype」

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留言/評論
  • 感覺很像他會做的事🤣🤣🤣
    36分前
  • 記得趙寅成也會，而且還是國內旅遊的～🤣
    37分前
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