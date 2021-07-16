2PM玉澤演9年前獨自跟團遊羅馬！全團就他一個是藝人XD

南韓愛豆團2PM暌違多年合體回歸引爆所有粉絲的關注，他們的舊聞也被又一次翻出來吸引了眾人的目光。
作為2PM裡的人氣成員，玉澤演在韓國時的一舉一動都備受關注，沒想到這樣的他卻在2012年時獨自一人和旅行團一起前往羅馬旅行。時隔多年相關照片再被網友翻出來。當時玉澤演獨自一人申請了羅馬跟團遊，就被旅行社放到了一個旅行團中，和一群完全不認識的陌生人開啟了羅馬之旅。在團裡，玉澤演還積極幫忙照顧小朋友，一直推著兒童車。
▲twitter@taeccool
旅行期间玉澤演完全沒有戴墨鏡、口罩等遮住臉，抵達羅馬之後沒幾天就被拍到遊客照上传到了SNS，再加上他自己也在推特上晒照，於是「玉泽演在罗马」的消息越传越广，有不少歐洲的K-POP粉絲趕來簽名、合影，硬把歐洲遊變成了小型個人粉絲簽名會！
옥택연 최고다— Taecyeon.kr/노란우산 (@heecool) August 1, 2013
소박한이이돌 갑"@jimhee488: 옥택연 로마 여행기ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ http://t.co/nhvqCAlJ3J<;/a>" pic.twitter.com/BdOxHQp1kB<;/a>
내가 어딜까요?? pic.twitter.com/hlxlV2mK<;/a>— 옥택연 (@taeccool) September 5, 2012
完全沒有明星架子的玉澤演，小編想問，如這個世界好起來後，接下來你要跟團去哪裡旅遊，求偶遇！（笑）
▲todax
「首圖：Facebook@2pm.jype」
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