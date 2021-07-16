「Wooga Family」兄弟情滿滿～♥ BTS V＆朴炯植為Peakboy新曲MV站台！

「Wooga Family」的友情萬歲。

朴敘俊、朴炯植、防彈少年團V和Peakboy日前才合體在「隊友」崔宇植出道10週年的紀念粉絲會上亮相，引得各家粉絲大呼「這就是可愛到爆的Bromance」，羨慕得不得了，沒兩天又傳出了好兄弟要合作的消息。



▲KakaoTV 《仲夏夜之夢》

據多名業界人士透露，朴炯植和V將為好友Peakboy站台，出演他的新曲MV。 世界豆防彈少年團的成員亮相別家公司歌手MV還是首次，而朴炯植自2017年結束帝國之子的活動之後一直專注於影視劇，這也是他時隔4年重新出演MV，可見兩人非常重視這段兄弟情，好兄弟一聲召喚就來力挺。



V和朴炯植因為一起出演了電視劇《花郎》而成為好友，「Wooga Family」更是娛樂圈出了名的死黨團，V和朴炯植為Peakboy出演MV，也引起了廣大粉絲的關注。



此外，防彈少年團的新曲《Butter》在Billoboard單曲榜HOT100中蟬聯了6周冠軍，刷新了K-POP的新歷史。而朴炯植結束兵役之後將攜新劇《Happiness》回歸，該劇講述了感染病逐漸日常化的新時代下，在一個將高層出售、低層出租的大都市新建公寓中發生的關於階級之間的差別、鬥爭的故事，是一部以公寓為背景的城市驚悚劇。



最後介紹一首小編很喜歡Peakboy的其中一首歌《Walk》：



「首圖：ig@phs1116、@bts.bighitofficial」

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