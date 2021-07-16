2PM玉泽演9年前独自跟团游罗马！全团就他一个是艺人XD

2PM玉泽演9年前独自跟团游罗马！全团就他一个是艺人XD

明星   2021年7月16日   星期五08:25   Tracy   2

南韩爱豆团2PM暌违多年合体回归引爆所有粉丝的关注，他们的旧闻也被又一次翻出来吸引了众人的目光。

作为2PM里的人气成员，玉泽演在韩国时的一举一动都备受关注，没想到这样的他却在2012年时独自一人和旅行团一起前往罗马旅行。时隔多年相关照片再被网友翻出来。当时玉泽演独自一人申请了罗马跟团游，就被旅行社放到了一个旅行团中，和一群完全不认识的陌生人开启了罗马之旅。在团里，玉泽演还积极帮忙照顾小朋友，一直推著儿童车。

▲twitter@taeccool


▲theqoo

旅行期间玉泽演完全没有戴墨镜、口罩等遮住脸，抵达罗马之后没几天就被拍到游客照上传到了SNS，再加上他自己也在推特上晒照，於是「玉泽演在罗马」的消息越传越广，有不少欧洲的K-POP粉丝赶来签名、合影，硬把欧洲游变成了小型个人粉丝签名会！

完全没有明星架子的玉泽演，小编想问，如这个世界好起来后，接下来你要跟团去哪里旅游，求偶遇！（笑）

▲todax

「首图：Facebook@2pm.jype」

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留言/评论
  • 感覺很像他會做的事🤣🤣🤣
    36分前
  • 記得趙寅成也會，而且還是國內旅遊的～🤣
    37分前
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