2PM玉泽演9年前独自跟团游罗马！全团就他一个是艺人XD

南韩爱豆团2PM暌违多年合体回归引爆所有粉丝的关注，他们的旧闻也被又一次翻出来吸引了众人的目光。
作为2PM里的人气成员，玉泽演在韩国时的一举一动都备受关注，没想到这样的他却在2012年时独自一人和旅行团一起前往罗马旅行。时隔多年相关照片再被网友翻出来。当时玉泽演独自一人申请了罗马跟团游，就被旅行社放到了一个旅行团中，和一群完全不认识的陌生人开启了罗马之旅。在团里，玉泽演还积极帮忙照顾小朋友，一直推著儿童车。
▲twitter@taeccool
旅行期间玉泽演完全没有戴墨镜、口罩等遮住脸，抵达罗马之后没几天就被拍到游客照上传到了SNS，再加上他自己也在推特上晒照，於是「玉泽演在罗马」的消息越传越广，有不少欧洲的K-POP粉丝赶来签名、合影，硬把欧洲游变成了小型个人粉丝签名会！
옥택연 최고다— Taecyeon.kr/노란우산 (@heecool) August 1, 2013
소박한이이돌 갑"@jimhee488: 옥택연 로마 여행기ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ http://t.co/nhvqCAlJ3J<;/a>" pic.twitter.com/BdOxHQp1kB<;/a>
내가 어딜까요?? pic.twitter.com/hlxlV2mK<;/a>— 옥택연 (@taeccool) September 5, 2012
完全没有明星架子的玉泽演，小编想问，如这个世界好起来后，接下来你要跟团去哪里旅游，求偶遇！（笑）
▲todax
「首图：Facebook@2pm.jype」
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