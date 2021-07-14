【有片】宋江&韓韶禧《無法抗拒的他》吻戲拍攝花絮太甜！導演：「親臉頰就可以」vs演員：「堅持要kiss」

接連兩次「違反」導演的指示，這兩位真的不是暗暗給自己加戲嗎XD

《無法抗拒的他》已經播到第四集，男女主角仍然在延續「只在夜晚存在的關係」~上周有一幕吃烤腸的戲，宋江飾演的朴宰彥對韓韶禧飾演的劉娜比表示要一夜五次，娜比：「不要太勉強哦！」話音未落朴宰彥已經親上來，讓人超級心動~沒想到這段戲的拍攝花絮公開後，網友發現甜度更加爆表！

排戲的時候宋江問導演：「要親久一點嗎？ 」導演：「不用，娜比把他推開就好，注意不要撞破頭。 」韓韶禧：「我要把他打暈，然後自己吃。！」宋江：「宰彥就這麼掛了，流著血躺在旁邊。 」兩個人哈哈大笑~



然而實際開拍之後，韓韶禧卻沒有像導演說的那樣立即推開宋江，讓人感覺到別樣的曖昧氣流~！



網友：「他們兩個似乎有我不太懂的笑點，不過看到他們在一起我就會嘴角上揚耶」、「因為我們不是宋江和韓韶禧，所以無法融入他們的幽默」、「這兩人完全是看到彼此就會笑啊！」



此前公開的另一段拍攝花絮里，宋江要幫剛剛洗完澡的韓韶禧擦頭髮，導演明明說的是可以在臉頰上吻一下，結果宋江和韓韶禧討論之後，正式開拍時直接嘴對嘴kiss！還發出「啾」的一聲XD



宋江還假裝很用力地幫韓韶禧擦頭髮，然後撒嬌說手臂酸痛，韓韶禧就幫他揉揉，肢體動作上的互動非常自然，難怪有網友感慨：「花絮比正片更甜！」





（圖：Youtube@JTBC Drama）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞