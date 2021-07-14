【有片】宋江&韩韶禧《无法抗拒的他》吻戏拍摄花絮太甜！导演：「亲脸颊就可以」vs演员：「坚持要kiss」

接连两次「违反」导演的指示，这两位真的不是暗暗给自己加戏吗XD

《无法抗拒的他》已经播到第四集，男女主角仍然在延续「只在夜晚存在的关系」~上周有一幕吃烤肠的戏，宋江饰演的朴宰彦对韩韶禧饰演的刘娜比表示要一夜五次，娜比：「不要太勉强哦！」话音未落朴宰彦已经亲上来，让人超级心动~没想到这段戏的拍摄花絮公开后，网友发现甜度更加爆表！

排戏的时候宋江问导演：「要亲久一点吗？ 」导演：「不用，娜比把他推开就好，注意不要撞破头。 」韩韶禧：「我要把他打晕，然后自己吃。！」宋江：「宰彦就这么挂了，流著血躺在旁边。 」两个人哈哈大笑~



然而实际开拍之后，韩韶禧却没有像导演说的那样立即推开宋江，让人感觉到别样的暧昧气流~！



网友：「他们两个似乎有我不太懂的笑点，不过看到他们在一起我就会嘴角上扬耶」、「因为我们不是宋江和韩韶禧，所以无法融入他们的幽默」、「这两人完全是看到彼此就会笑啊！」



此前公开的另一段拍摄花絮里，宋江要帮刚刚洗完澡的韩韶禧擦头发，导演明明说的是可以在脸颊上吻一下，结果宋江和韩韶禧讨论之后，正式开拍时直接嘴对嘴kiss！还发出「啾」的一声XD



宋江还假装很用力地帮韩韶禧擦头发，然后撒娇说手臂酸痛，韩韶禧就帮他揉揉，肢体动作上的互动非常自然，难怪有网友感慨：「花絮比正片更甜！」





（图：Youtube@JTBC Drama）

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