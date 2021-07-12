BTS防彈少年團j-hope專屬的拆專輯方式！每次都用牙齒拆，真的就像是小松鼠 XD

BTS防彈少年團9日發行新曲《Permission to Dance》，在國內外也都取得優異的成績。

MV在室內和室外空間裡來回穿梭，成員們歡快地跳舞，傳播著充滿活力的能量。晴朗的天空和7名成員燦爛的笑容、利用國際手語展現親切和真誠的舞蹈都充滿看點，受到了熱烈的關注，點擊率也已經突破一億。



單曲專輯《Butter》在同日發行，成員們也進行了開箱。由於專輯外面都會有一層透明膜，Jimin就問：「有沒有比較好拆的方法？」SUGA就說要從邊邊推上去。這時...j-hope就說：「用牙齒撕開就行。」Jimin也說：「那樣很危險，我不想要ARMY有危險。」



而j-hope真的每次都用牙齒拆開專輯，更有粉絲製作了合集，讓不少網友都表示：「這是之前看過的影片，當時看到這場面也嚇到」、「果然是小松鼠」、「堅持不懈地可愛」、「因爲吃了CD，所以唱得那麼好」、「始終如一啊」、「如果因為這樣刮傷專輯，我會很難過」等等。

또 ,,,,, 이로 비닐 뜯는 대럼지 귀여어ㅓ어

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（圖：BIG HIT、YouTube@BANGTANTV）

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