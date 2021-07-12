BTS防弹少年团j-hope专属的拆专辑方式！每次都用牙齿拆，真的就像是小松鼠 XD

BTS防弹少年团9日发行新曲《Permission to Dance》，在国内外也都取得优异的成绩。

MV在室内和室外空间里来回穿梭，成员们欢快地跳舞，传播著充满活力的能量。晴朗的天空和7名成员灿烂的笑容、利用国际手语展现亲切和真诚的舞蹈都充满看点，受到了热烈的关注，点击率也已经突破一亿。



单曲专辑《Butter》在同日发行，成员们也进行了开箱。由於专辑外面都会有一层透明膜，Jimin就问：「有没有比较好拆的方法？」SUGA就说要从边边推上去。这时...j-hope就说：「用牙齿撕开就行。」Jimin也说：「那样很危险，我不想要ARMY有危险。」



而j-hope真的每次都用牙齿拆开专辑，更有粉丝制作了合集，让不少网友都表示：「这是之前看过的影片，当时看到这场面也吓到」、「果然是小松鼠」、「坚持不懈地可爱」、「因爲吃了CD，所以唱得那么好」、「始终如一啊」、「如果因为这样刮伤专辑，我会很难过」等等。

또 ,,,,, 이로 비닐 뜯는 대럼지 귀여어ㅓ어

ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ pic.twitter.com/WACvxEPbhU — 리나 (@rosehope218) July 11, 2021

（图：BIG HIT、YouTube@BANGTANTV）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻