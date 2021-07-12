《來魔女食堂吧》宋智孝&蔡鍾協主演們連上兩大熱門綜藝《Running Man》X《驚人的星期六》預告公開

【最新預告】下週末可以看到滿滿的智孝歐逆，7月16日（週五）新劇《來魔女食堂吧》開播，週六《驚人的星期六》，週日《Running Man》，幸福到不行～！（河道權大約來《RM》第N次了~XD）

由 TVING 推出的週末新劇《來魔女食堂吧》即將在本週五首播，主演們也將攜手登上大型綜藝節目，賣力宣傳他們的新戲。



▼《魔女食堂》主演宋智孝、南志鉉、蔡鍾協，再加上也有出演此劇的河道權，他出演《Running Man》的次數基本上可以算是半固定狀態了！XD 充滿魔幻氛圍的預告，期待魔女智孝的活躍：



▼另外，也很少有機會看到宋智孝出現在《Running Man》以外的節目，這一次還帶著人氣小鮮肉蔡鍾協，出演《驚人的星期六》，這次她將擺脫「牆智孝」的稱號，成功猜對歌詞嗎～？（造型太好看了！）



此外，從《薛西弗斯的神話》、《無法抗拒的他》到《來魔女食堂吧》接連幾部主演後，在綜藝的表現究竟會是如何呢？令人非常期待！



*圖：놀라운 토요일 Amazing Saturday、런닝맨 - 스브스 공식 채널@youtube

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