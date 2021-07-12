《来魔女食堂吧》宋智孝&蔡钟协主演们连上两大热门综艺《Running Man》X《惊人的星期六》预告公开

【最新预告】下周末可以看到满满的智孝欧逆，7月16日（周五）新剧《来魔女食堂吧》开播，周六《惊人的星期六》，周日《Running Man》，幸福到不行～！（河道权大约来《RM》第N次了~XD）

由 TVING 推出的周末新剧《来魔女食堂吧》即将在本周五首播，主演们也将携手登上大型综艺节目，卖力宣传他们的新戏。



▼《魔女食堂》主演宋智孝、南志铉、蔡钟协，再加上也有出演此剧的河道权，他出演《Running Man》的次数基本上可以算是半固定状态了！XD 充满魔幻氛围的预告，期待魔女智孝的活跃：



▼另外，也很少有机会看到宋智孝出现在《Running Man》以外的节目，这一次还带著人气小鲜肉蔡钟协，出演《惊人的星期六》，这次她将摆脱「墙智孝」的称号，成功猜对歌词吗～？（造型太好看了！）



此外，从《薛西弗斯的神话》、《无法抗拒的他》到《来魔女食堂吧》接连几部主演后，在综艺的表现究竟会是如何呢？令人非常期待！



*图：놀라운 토요일 Amazing Saturday、런닝맨 - 스브스 공식 채널@youtube

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