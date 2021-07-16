「Wooga Family」兄弟情满满～♥ BTS V＆朴炯植为Peakboy新曲MV站台！

「Wooga Family」的友情万岁。

朴叙俊、朴炯植、防弹少年团V和Peakboy日前才合体在「队友」崔宇植出道10周年的纪念粉丝会上亮相，引得各家粉丝大呼「这就是可爱到爆的Bromance」，羡慕得不得了，没两天又传出了好兄弟要合作的消息。



▲KakaoTV 《仲夏夜之梦》

据多名业界人士透露，朴炯植和V将为好友Peakboy站台，出演他的新曲MV。 世界豆防弹少年团的成员亮相别家公司歌手MV还是首次，而朴炯植自2017年结束帝国之子的活动之后一直专注於影视剧，这也是他时隔4年重新出演MV，可见两人非常重视这段兄弟情，好兄弟一声召唤就来力挺。



V和朴炯植因为一起出演了电视剧《花郎》而成为好友，「Wooga Family」更是娱乐圈出了名的死党团，V和朴炯植为Peakboy出演MV，也引起了广大粉丝的关注。



此外，防弹少年团的新曲《Butter》在Billoboard单曲榜HOT100中蝉联了6周冠军，刷新了K-POP的新历史。而朴炯植结束兵役之后将携新剧《Happiness》回归，该剧讲述了感染病逐渐日常化的新时代下，在一个将高层出售、低层出租的大都市新建公寓中发生的关於阶级之间的差别、斗争的故事，是一部以公寓为背景的城市惊悚剧。



最后介绍一首小编很喜欢Peakboy的其中一首歌《Walk》：



「首图：ig@phs1116、@bts.bighitofficial」

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