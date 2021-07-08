2PM 李俊昊《整天想著你》2021 & 2014 的身材差异，网友：这男人越看越有魅力

这首歌无条件一定要露出整只手臂！太MAN了～。《整天想著你》（A.D.T.O.Y.／하.니.뿐.）

男团 2PM 完整体上《认识的哥哥》的这一期节目，肯定让许多观众相当难忘，其中更谈到了对哪首歌曲没有爆红，而感到很遗憾的话题，队长 Jun. K 则表示，JYP朴轸永曾帮他们写了一首《整天想著你》（A.D.T.O.Y.／하.니.뿐.），其实旋律跟中毒性都蛮强的一首歌，没有大红真的很可惜。



*图：JYP娱乐@official

▼俊昊示范，校服有这么性感的吗？XD 可快转到 01:45。



▼MV







*图：JYP娱乐@official

最近 2PM 的回归舞台中，也是重新表演了这首歌曲，整个舞台散发著浓浓的男人味，太性感了～～～！



▼俊昊的单独FanCam也引发讨论，M2小编选这个封面太犯规罗！！！不过2021版本真的是成熟更多，更吸引人了。



▼分享2014年的版本，当时也是满身肌肉，但还是比现在更青涩许多！他的成长简直肉眼可见啊～，当兵时因为吃太多胖了不少，减去16公斤真的太有毅力了。



接下来，他还将与李世荣合作全新古装剧《衣袖红镶边》，饰演完美挑剔傲慢的王世子「李祘」（祘音：算），预计9月22日播出，一起期待吧！



*封面图：JYP娱乐@official／Prain TPC@official

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