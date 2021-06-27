《某一天滅亡來到我家門前》結局倒數！朴寶英徐仁國李秀赫等人選出心目中的名場面！

tvN奇幻浪漫電視劇《某一天滅亡來到我家門前》下周一二即將播出最終結局，這段期間內無法預測的劇情展開令觀眾們又哭又笑，主角們對於這一部電視劇所選出來的名場面，跟你心中想的是否一樣呢？



照片:tvN

＃朴寶英選擇：第5集結尾，為了安慰滅亡說著「超新星理論」的東景

在第五集最後幾分鐘，滅亡說明著除了有生命的人類正在遭受滅亡，就連一些古老文化也會即將消失，而東景把滅亡的存在比喻為在消逝的瞬間最為明亮美麗的超新星，安慰著滅亡。



照片:VIU hongkong

朴寶英之所以選出這個場面，是因為從此刻開始，東景開始理解了滅亡，並對他產生憐憫之心，她安慰滅亡的方式也非常溫暖，而且滅亡在這時候所說的話也展現出人性的一面，所以被朴寶英選出成為本劇中她最喜歡的名場面。





照片:VIU hongkong

＃徐仁國選擇：第6集結尾，「淋雨有什麼大不了的」安慰沒帶傘的冬景

徐仁國所選擇的，相信跟很多觀眾們一樣，是第六集結尾時，他在公車站見到沒帶雨傘的東景，雖然東景結束一天工作又遇上雨天，覺得很想抱怨一番，此時滅亡拉起了東景的手跑向雨中，並告訴她「淋雨有什麼大不了的，就這樣淋濕吧。」



照片:VIU hongkong

徐仁國認為這場戲原本就拍得非常唯美，並且他覺得那句台詞不僅能夠安慰當時的東景，也對於現實生活中受到一些小挫折的觀眾們，多多少少也有些安慰，當然，這句台詞安慰到了滅亡本人啦！





照片:VIU hongkong

＃李秀赫選擇：第3集主益與智娜的起點！10年前的那個初吻

李秀赫選擇最難忘的場面，是他與劇中羅智娜在10年前偶遇的初吻場面。當時羅智娜坐在階梯上等待自己的初戀李賢奎，但下起雨來卻也沒有撐傘，車主益（李秀赫飾）看見了淋著雨的她，上前遞給她雨傘並且送上甜甜的一吻。



照片:tvN

李秀赫說雖然這部戲有很多場面他都很喜歡，但這場雨中的吻戲的確令他印象深刻。雖然之後主益也向智娜告白了心意，自己對她是一見鍾情，不過初次見面的那種唯美還是令人心動，也感謝導演把畫面拍攝的非常漂亮，誕生了這個名場面。





照片:tvN

＃姜泰伍選擇：第14集賢奎與智娜的校園告白

姜泰伍所選擇的是本週剛播出的第14集，他與初戀智娜回到母校，兩人坐在操場邊聊天，賢奎說出了自己逃避的理由，害怕在國外留學的自己聽見智娜的聲音會哭出來，最後選擇了不跟智娜聯繫。



照片:VIU hongkong

當時一直無法說出的心情，如今賢奎選擇坦然面對，也向初戀的智娜告白，在那之後還如釋重負大哭了一場。姜泰伍認為賢奎說出了深埋在心中的過往，也代表是自己成長的開始，所以認為這場戲相當有意義，印象也很深刻。





照片:VIU hongkong

＃申度賢選擇：第10集結尾，想活下去的滅亡與東景嗚咽相擁

申度賢選擇的第10集結尾，在深夜的海邊互相吐露真心，面對著滅亡她終於說出好想活下去的心情，忍住許久的眼淚也一次大爆發，滅亡也一樣希望能與東景繼續一起走下去。兩人在海邊的擁抱相當動人。



照片:VIU hongkong

申度賢覺得，東景其實是一個即使很累也不會表達，難過也不知道怎麼哭的人，這一瞬間也是東景坦誠的面對了自己。作為演員後輩，她也對朴寶英這場戲的演技感到相當佩服，並且覺得這場戲，想要活下去的東景點出了整齣戲的關鍵，所以令申度賢印象最深刻。





照片:VIU hongkong

《某一天滅亡來到我家門前》即將播出大結局，究竟滅亡與東景能不能再繼續活在這個世界，面對了多少次離別的兩人，最終到底能否迎來幸福結局？下週即將揭曉。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞