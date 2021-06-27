《某一天灭亡来到我家门前》结局倒数！朴宝英徐仁国李秀赫等人选出心目中的名场面！

tvN奇幻浪漫电视剧《某一天灭亡来到我家门前》下周一二即将播出最终结局，这段期间内无法预测的剧情展开令观众们又哭又笑，主角们对於这一部电视剧所选出来的名场面，跟你心中想的是否一样呢？



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＃朴宝英选择：第5集结尾，为了安慰灭亡说著「超新星理论」的东景

在第五集最后几分钟，灭亡说明著除了有生命的人类正在遭受灭亡，就连一些古老文化也会即将消失，而东景把灭亡的存在比喻为在消逝的瞬间最为明亮美丽的超新星，安慰著灭亡。



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朴宝英之所以选出这个场面，是因为从此刻开始，东景开始理解了灭亡，并对他产生怜悯之心，她安慰灭亡的方式也非常温暖，而且灭亡在这时候所说的话也展现出人性的一面，所以被朴宝英选出成为本剧中她最喜欢的名场面。





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＃徐仁国选择：第6集结尾，「淋雨有什么大不了的」安慰没带伞的冬景

徐仁国所选择的，相信跟很多观众们一样，是第六集结尾时，他在公车站见到没带雨伞的东景，虽然东景结束一天工作又遇上雨天，觉得很想抱怨一番，此时灭亡拉起了东景的手跑向雨中，并告诉她「淋雨有什么大不了的，就这样淋湿吧。」



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徐仁国认为这场戏原本就拍得非常唯美，并且他觉得那句台词不仅能够安慰当时的东景，也对於现实生活中受到一些小挫折的观众们，多多少少也有些安慰，当然，这句台词安慰到了灭亡本人啦！





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＃李秀赫选择：第3集主益与智娜的起点！10年前的那个初吻

李秀赫选择最难忘的场面，是他与剧中罗智娜在10年前偶遇的初吻场面。当时罗智娜坐在阶梯上等待自己的初恋李贤奎，但下起雨来却也没有撑伞，车主益（李秀赫饰）看见了淋著雨的她，上前递给她雨伞并且送上甜甜的一吻。



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李秀赫说虽然这部戏有很多场面他都很喜欢，但这场雨中的吻戏的确令他印象深刻。虽然之后主益也向智娜告白了心意，自己对她是一见钟情，不过初次见面的那种唯美还是令人心动，也感谢导演把画面拍摄的非常漂亮，诞生了这个名场面。





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＃姜泰伍选择：第14集贤奎与智娜的校园告白

姜泰伍所选择的是本周刚播出的第14集，他与初恋智娜回到母校，两人坐在操场边聊天，贤奎说出了自己逃避的理由，害怕在国外留学的自己听见智娜的声音会哭出来，最后选择了不跟智娜联系。



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当时一直无法说出的心情，如今贤奎选择坦然面对，也向初恋的智娜告白，在那之后还如释重负大哭了一场。姜泰伍认为贤奎说出了深埋在心中的过往，也代表是自己成长的开始，所以认为这场戏相当有意义，印象也很深刻。





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＃申度贤选择：第10集结尾，想活下去的灭亡与东景呜咽相拥

申度贤选择的第10集结尾，在深夜的海边互相吐露真心，面对著灭亡她终於说出好想活下去的心情，忍住许久的眼泪也一次大爆发，灭亡也一样希望能与东景继续一起走下去。两人在海边的拥抱相当动人。



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申度贤觉得，东景其实是一个即使很累也不会表达，难过也不知道怎么哭的人，这一瞬间也是东景坦诚的面对了自己。作为演员后辈，她也对朴宝英这场戏的演技感到相当佩服，并且觉得这场戏，想要活下去的东景点出了整出戏的关键，所以令申度贤印象最深刻。





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《某一天灭亡来到我家门前》即将播出大结局，究竟灭亡与东景能不能再继续活在这个世界，面对了多少次离别的两人，最终到底能否迎来幸福结局？下周即将揭晓。

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