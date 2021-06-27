二代經典團2PM終於來了！《認識的哥哥》預告六個男人大鬧教室，哥哥們招架不住啦～

光看預告就能感覺到200%的搞笑，下週六一起看爆這期節目！趕快分享出去吧～。（新歌預告／MUST／週一六點公開）

從人氣男團 2PM 出演《認識的哥哥》的消息一出就引爆話題討論後，節目組終於釋出了最新一集的預告，2PM 完整體登場，六位成員換上校服的畫面讓粉絲們看了非常感動。



▼艱辛的渡過了「軍白期」後，即將在明天正式回歸，官方也公開了新專輯《MUST》的最新預告，MV質感真的很棒，引發好奇心～：



▼ 2PM 轉學到《認識的哥哥》的正式預告公開：



忙內燦盛分享成員就像是家人一般，俊昊忍不住發出感嘆一聲，澤演立刻提問：「為什麼這時候嘆氣啊？」溫馨氣氛瞬間轉換，俊昊也立刻否認這不是嘆氣。



成員們之間猛烈的吐槽。



之後，希澈提問彼此最信任的成員是誰，哪一位成員會想介紹給自己的妹妹，尼坤反駁道：「光用想像我都不願意。」祐榮表示：「其中三個連看都不想看。」真實反應引發現場大笑。



綜藝感方面，當然是沒話說的好，除了精彩的 talk 環節，2PM的男人們將對上9PM的哥哥們，野獸偶像將對上真正的野獸(!?)，各種體育競賽分出高下，期待下週撼動哥哥學校的轉學生們！



2PM 出演的《認識的哥哥》將在下週六晚間九點播出。

*圖：아는형님@ friDay影音

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞