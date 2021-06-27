二代经典团2PM终於来了！《认识的哥哥》预告六个男人大闹教室，哥哥们招架不住啦～

光看预告就能感觉到200%的搞笑，下周六一起看爆这期节目！赶快分享出去吧～。（新歌预告／MUST／周一六点公开）

从人气男团 2PM 出演《认识的哥哥》的消息一出就引爆话题讨论后，节目组终於释出了最新一集的预告，2PM 完整体登场，六位成员换上校服的画面让粉丝们看了非常感动。



▼艰辛的渡过了「军白期」后，即将在明天正式回归，官方也公开了新专辑《MUST》的最新预告，MV质感真的很棒，引发好奇心～：



▼ 2PM 转学到《认识的哥哥》的正式预告公开：



忙内灿盛分享成员就像是家人一般，俊昊忍不住发出感叹一声，泽演立刻提问：「为什么这时候叹气啊？」温馨气氛瞬间转换，俊昊也立刻否认这不是叹气。



成员们之间猛烈的吐槽。



之后，希澈提问彼此最信任的成员是谁，哪一位成员会想介绍给自己的妹妹，尼坤反驳道：「光用想像我都不愿意。」佑荣表示：「其中三个连看都不想看。」真实反应引发现场大笑。



综艺感方面，当然是没话说的好，除了精彩的 talk 环节，2PM的男人们将对上9PM的哥哥们，野兽偶像将对上真正的野兽(!?)，各种体育竞赛分出高下，期待下周撼动哥哥学校的转学生们！



2PM 出演的《认识的哥哥》将在下周六晚间九点播出。

*图：아는형님@ friDay影音

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻