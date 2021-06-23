《宋旻浩的pilot》25日播出！宋旻浩將尋找最有效的睡眠方法：羅PD在旁邊搗蒜切蔥＆奶奶唸歌詞！

羅PD日前出演宋旻浩、P.O主持的電台時，和宋旻浩進行新聞標題猜題對決，並打賭輸的人要為贏的人實現一個願望。最後...羅PD輸了，他必須實現宋旻浩的願望「推出以他為主人公的節目」。

《宋旻浩的pilot》是以在歌手、畫家、綜藝人多方面都活躍的宋旻浩的這些關鍵字為基礎，展現八色鳥般多重魅力的節目。海報中的4個關鍵詞，也引發人們的好奇，為了判斷觀眾們的喜好，一共會製作四個主題，其中一個會正式編制。



第一個是「睡眠」，平常患有失眠症的宋旻好將嘗試多種方式，尋找最有效的睡眠方法。公開的預告中，宋旻浩提到：「我一直以來都不太能熟睡，真的！」奶奶：「奶奶來哄你睡覺喔～」結果...奶奶開始唸著《Run away》的歌詞，還有羅PD在枕邊搗蒜、切洋蔥等奇妙的方法，這樣真的可以睡著嗎 XD



＊短版預告：



＊長版預告：



另外，《宋旻浩的pilot》將在25日（五）晚上在tvN播出5分鐘，完整版將會在YouTube「채널 십오야（頻道十五夜）」公開，大家到時候要記得收看哦～



（圖：Naver Now《Brrrr Friends》、YouTube＠채널 십오야）

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