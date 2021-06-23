《宋旻浩的pilot》25日播出！宋旻浩将寻找最有效的睡眠方法：罗PD在旁边捣蒜切葱＆奶奶念歌词！

罗PD日前出演宋旻浩、P.O主持的电台时，和宋旻浩进行新闻标题猜题对决，并打赌输的人要为赢的人实现一个愿望。最后...罗PD输了，他必须实现宋旻浩的愿望「推出以他为主人公的节目」。

《宋旻浩的pilot》是以在歌手、画家、综艺人多方面都活跃的宋旻浩的这些关键字为基础，展现八色鸟般多重魅力的节目。海报中的4个关键词，也引发人们的好奇，为了判断观众们的喜好，一共会制作四个主题，其中一个会正式编制。



第一个是「睡眠」，平常患有失眠症的宋旻好将尝试多种方式，寻找最有效的睡眠方法。公开的预告中，宋旻浩提到：「我一直以来都不太能熟睡，真的！」奶奶：「奶奶来哄你睡觉喔～」结果...奶奶开始念著《Run away》的歌词，还有罗PD在枕边捣蒜、切洋葱等奇妙的方法，这样真的可以睡著吗 XD



＊短版预告：



＊长版预告：



另外，《宋旻浩的pilot》将在25日（五）晚上在tvN播出5分钟，完整版将会在YouTube「채널 십오야（频道十五夜）」公开，大家到时候要记得收看哦～



（图：Naver Now《Brrrr Friends》、YouTube＠채널 십오야）

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