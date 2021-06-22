韓網友自稱被歌手成始璄跟蹤！PO文列舉「我更新sns他就跟著更新相同內容」，成始璄低調回應：「早已知道這件事」

這位網友A某堅信成始璄的很多行動都跟自己有關，但絕大部份網友表示難以理解，甚至擔心A某的精神狀況：「如果有病的話，還是先去醫院吧！」

最近韓國某論壇上出現一篇長文，發帖者A某稱成始璄從去年開始跟蹤自己，在獲取A某的Messenger、Youtube留言等個人資訊之後對A某進行操控（gaslighting）。

A某稱，給成始璄的節目《Radio Star》留言之後成始璄就會採取相應的行動，A某更換Messenger頭像幾天後成始璄也會在SNS上PO出相似圖片，A某PO出炒年糕照片3天後成始璄也在IG上PO出炒年糕照片，A某去某餐廳幾天後成始璄也在SNS上PO出去那附近餐廳的照片。

A某說曾經給成始璄發送DM：「為什麼總是這樣？怎麼知道我的？為什麼這樣跟著我？照這麼下去，感覺如果我讓你明天做Haribo蛋糕你也會照做然後PO上網吧。」而第二天成始璄真的在SNS上PO出製作Haribo蛋糕的影片。

不止如此，A某還說從去年夏季開始，MBC、KBS、SBS的radio節目在播放成始璄歌曲、片頭和quiz時都出現了自己的頭像圖片，或者和A某發給成始璄的DM相關的內容，做得好像A某和成始璄正在交往中。

A某說：「很像狗血劇吧？這是事實。如果成始璄一個人的人脈和聚餐就能歪曲節目，那麼這節目是多麼容易因為權利和勢力而倒向一邊？媒體可以這樣嗎？gaslighting好可怕。（成始璄在節目中）說覺得是命運、好像要在耶誕節告白一樣，讓對方拒絕了告白，又說得好像要給人作詞機會一樣、（對方）說想去公司（成始璄）就讓對方去實現夢想，然後播放了《Music and Lyrics》和《Begin Again》的OST。 在我發現之前，去年春夏開始金泰均、申東燁、白智英等很多人就已經知道了。」（這一段的原文就不太明確和通順，小編盡力了T^T）

A某在該論壇上接連發帖、稱成始璄對自己進行gaslighting，還說成始璄一直沒有起訴A某是因為：「是真的」。

韓媒報導稱，A某甚至去青瓦台國民請願網站發帖，標題是：「強化對Gaslighting精神傷害的處罰，Insta實名制，修改放送職權濫用法（以歌手成始璄為中心受到放送三台radio節目的集體gaslighting）」。但一個月過去支持者只有49人。 小編在青瓦台請願網站上沒有找到這篇帖子，但有其他媒體公開了截圖：



（圖：青瓦台請願網站）

小編考據了一下，成始璄去年11月30日在IG上PO出製作Haribo蛋糕的內容，留言中寫道：「蛋糕是幾天前做好的，因為行程關係一直沒做，昨天休息就一邊小酌一邊做蛋糕。 （中略）分了一半給幫忙拍攝的經紀人。」最後還標記「Haribo 100周年」、「人生第一次做fan art」、「想當第一然後獲取100個」等hashtag，看來是參加Haribo軟糖的一百週年活動：



（圖：IG@mayersung）

後來也在限時動態PO出中獎截圖：



（圖：IG@mayersung）

並分享獎品照片：



韓國網友表示難以理解A某的主張，並對A某的狀況表示擔憂：「似乎有精神方面的疾患」、「請一定要去醫院接受諮詢」、「不要聽電臺、不要看SNS就好」、「好像只有A本人不知道成始璄不起訴的原因」。

成始璄方面對此表示，之前就已經認知到這件事，正在對A某的相關情況進行了解，但不計畫發佈相關聲明。

（封圖：IG@mayersung）

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