韩网友自称被歌手成始璄跟踪！PO文列举「我更新sns他就跟著更新相同内容」，成始璄低调回应：「早已知道这件事」

这位网友A某坚信成始璄的很多行动都跟自己有关，但绝大部份网友表示难以理解，甚至担心A某的精神状况：「如果有病的话，还是先去医院吧！」

最近韩国某论坛上出现一篇长文，发帖者A某称成始璄从去年开始跟踪自己，在获取A某的Messenger、Youtube留言等个人资讯之后对A某进行操控（gaslighting）。

A某称，给成始璄的节目《Radio Star》留言之后成始璄就会采取相应的行动，A某更换Messenger头像几天后成始璄也会在SNS上PO出相似图片，A某PO出炒年糕照片3天后成始璄也在IG上PO出炒年糕照片，A某去某餐厅几天后成始璄也在SNS上PO出去那附近餐厅的照片。

A某说曾经给成始璄发送DM：「为什么总是这样？怎么知道我的？为什么这样跟著我？照这么下去，感觉如果我让你明天做Haribo蛋糕你也会照做然后PO上网吧。」而第二天成始璄真的在SNS上PO出制作Haribo蛋糕的影片。

不止如此，A某还说从去年夏季开始，MBC、KBS、SBS的radio节目在播放成始璄歌曲、片头和quiz时都出现了自己的头像图片，或者和A某发给成始璄的DM相关的内容，做得好像A某和成始璄正在交往中。

A某说：「很像狗血剧吧？这是事实。如果成始璄一个人的人脉和聚餐就能歪曲节目，那么这节目是多么容易因为权利和势力而倒向一边？媒体可以这样吗？gaslighting好可怕。（成始璄在节目中）说觉得是命运、好像要在耶诞节告白一样，让对方拒绝了告白，又说得好像要给人作词机会一样、（对方）说想去公司（成始璄）就让对方去实现梦想，然后播放了《Music and Lyrics》和《Begin Again》的OST。 在我发现之前，去年春夏开始金泰均、申东烨、白智英等很多人就已经知道了。」（这一段的原文就不太明确和通顺，小编尽力了T^T）

A某在该论坛上接连发帖、称成始璄对自己进行gaslighting，还说成始璄一直没有起诉A某是因为：「是真的」。

韩媒报导称，A某甚至去青瓦台国民请愿网站发帖，标题是：「强化对Gaslighting精神伤害的处罚，Insta实名制，修改放送职权滥用法（以歌手成始璄为中心受到放送三台radio节目的集体gaslighting）」。但一个月过去支持者只有49人。 小编在青瓦台请愿网站上没有找到这篇帖子，但有其他媒体公开了截图：



（图：青瓦台请愿网站）

小编考据了一下，成始璄去年11月30日在IG上PO出制作Haribo蛋糕的内容，留言中写道：「蛋糕是几天前做好的，因为行程关系一直没做，昨天休息就一边小酌一边做蛋糕。 （中略）分了一半给帮忙拍摄的经纪人。」最后还标记「Haribo 100周年」、「人生第一次做fan art」、「想当第一然后获取100个」等hashtag，看来是参加Haribo软糖的一百周年活动：



（图：IG@mayersung）

后来也在限时动态PO出中奖截图：



（图：IG@mayersung）

并分享奖品照片：



韩国网友表示难以理解A某的主张，并对A某的状况表示担忧：「似乎有精神方面的疾患」、「请一定要去医院接受谘询」、「不要听电台、不要看SNS就好」、「好像只有A本人不知道成始璄不起诉的原因」。

成始璄方面对此表示，之前就已经认知到这件事，正在对A某的相关情况进行了解，但不计画发布相关声明。

（封图：IG@mayersung）

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