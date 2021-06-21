《機智醫生生活2》第1集花絮：柳演錫＆申鉉彬高甜背後抱、柳演錫狂哄被打的鄭敬淏！

曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演的《機智醫生生活2》17日首播，全國收視為10％，成為tvN歷代電視劇首播收視第一。第1集拍攝花絮也公開，一起來看看啦！

劇中，李翊晙（曹政奭 飾）和金雋婠（鄭敬淏 飾）為了餅乾吵架，兩人從彩排就玩得很開心，曹政奭還說：「總是給我們安排這種戲份耶～」曹政奭灑水的時候，自己的衣服和褲子都濕掉了。拍攝時也展現完美的小學生默契，鄭敬淏：「啊～累死了！」



接著就是大家期待的安政源（柳演錫 飾）、張冬天（申鉉彬 飾）的背後抱啦！為了喬雨傘的位置抱了好多次，後來因為靜電，柳演錫還一直玩申鉉彬的頭髮，讓她喊：「我才剛吹剛頭髮耶～」真的好調皮，工作人員也吐槽：「哎唷～真是～」希望這對CP繼續發糖啦 XD



還有用了安政源洗髮精的金雋婠，直接被衛生紙打。彩排時，申PD完全沒有手下留情（笑），鄭敬淏的臉直接遭殃。後來柳演錫仍得也很狠，讓鄭敬淏整個逐漸暴躁，重點是...還沒打到，結束後柳演錫還馬上安撫他，鄭敬淏也撒嬌：「我很生氣！我不開心了！」



（圖：tvN《機智醫生生活2》、YouTube@채널 십오야）

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