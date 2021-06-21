全新組合！「浪漫喜劇女王」朴敏英＆「大勢男神」宋江確定搭擋新劇《氣象局的人們：社內戀愛殘酷史》

JTBC新劇《氣象局的人們：社內戀愛殘酷史》（講기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편）講述熱帶夜更火熱，比局部暴雨更讓人捉摸不定的氣象局人們工作和戀愛的職場浪漫電視劇。

今日（21日）確定主演陣容：朴敏英、宋江、尹博和Yura。



▼朴敏英飾演氣象局總管2科室的總管預報官「陳夏景」，公私分明，精明幹練的腦性女，自我管理強，與所有人劃清界限，性格敏感又挑剔。有著「浪漫喜劇女王」的朴敏英，每部作品的角色都讓人印象深刻，這次的角色也令人期待！



▼宋江飾演氣象局總管2科室的特報員「李時雨」，是個不拘於框架的自由靈魂所有者，IQ高達150，只要下定決心沒有什麼做不到的，但他關心的只有天氣。「大勢」宋江作品真的一部接一部，這更是他首次挑戰「職場人」的角色。



▼尹博飾演氣象局發言人「韓基俊」，和端正的外表一樣，是個邏輯清晰、說服力卓越的菁英。



▼Yura飾演日刊氣象專門記者「蔡有珍」，想像著在事件現場送稿進入了公司，結果卻被安排在氣象生活組，但逐漸對無法捉摸的氣象和事故不斷的氣象局產生了感情。



製作組表示：「將以第一次劇本練習爲開端，馬上投入拍攝。完美的陣容會帶來怎樣的協同效應，製作團隊也非常期待，今年夏天將火熱準備，以最好的作品回歸。」另外，《氣象局的人們：社內戀愛殘酷史》由《山茶花開時》車榮勳導演執導，善英編劇執筆，預計在明年上半年播出。



（圖：Namoo Actors、H&Entertainment、Awesome娛樂、키르시）

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