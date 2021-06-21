《机智医生生活2》第1集花絮：柳演锡＆申铉彬高甜背后抱、柳演锡狂哄被打的郑敬淏！

曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都主演的《机智医生生活2》17日首播，全国收视为10％，成为tvN历代电视剧首播收视第一。第1集拍摄花絮也公开，一起来看看啦！

剧中，李翊晙（曹政奭 饰）和金隽婠（郑敬淏 饰）为了饼干吵架，两人从彩排就玩得很开心，曹政奭还说：「总是给我们安排这种戏份耶～」曹政奭洒水的时候，自己的衣服和裤子都湿掉了。拍摄时也展现完美的小学生默契，郑敬淏：「啊～累死了！」



接著就是大家期待的安政源（柳演锡 饰）、张冬天（申铉彬 饰）的背后抱啦！为了乔雨伞的位置抱了好多次，后来因为静电，柳演锡还一直玩申铉彬的头发，让她喊：「我才刚吹刚头发耶～」真的好调皮，工作人员也吐槽：「哎唷～真是～」希望这对CP继续发糖啦 XD



还有用了安政源洗发精的金隽婠，直接被卫生纸打。彩排时，申PD完全没有手下留情（笑），郑敬淏的脸直接遭殃。后来柳演锡仍得也很狠，让郑敬淏整个逐渐暴躁，重点是...还没打到，结束后柳演锡还马上安抚他，郑敬淏也撒娇：「我很生气！我不开心了！」



（图：tvN《机智医生生活2》、YouTube@채널 십오야）

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