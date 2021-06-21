全新组合！「浪漫喜剧女王」朴敏英＆「大势男神」宋江确定搭挡新剧《气象局的人们：社内恋爱残酷史》

JTBC新剧《气象局的人们：社内恋爱残酷史》（讲기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편）讲述热带夜更火热，比局部暴雨更让人捉摸不定的气象局人们工作和恋爱的职场浪漫电视剧。

今日（21日）确定主演阵容：朴敏英、宋江、尹博和Yura。



▼朴敏英饰演气象局总管2科室的总管预报官「陈夏景」，公私分明，精明干练的脑性女，自我管理强，与所有人划清界限，性格敏感又挑剔。有著「浪漫喜剧女王」的朴敏英，每部作品的角色都让人印象深刻，这次的角色也令人期待！



▼宋江饰演气象局总管2科室的特报员「李时雨」，是个不拘於框架的自由灵魂所有者，IQ高达150，只要下定决心没有什么做不到的，但他关心的只有天气。「大势」宋江作品真的一部接一部，这更是他首次挑战「职场人」的角色。



▼尹博饰演气象局发言人「韩基俊」，和端正的外表一样，是个逻辑清晰、说服力卓越的菁英。



▼Yura饰演日刊气象专门记者「蔡有珍」，想像著在事件现场送稿进入了公司，结果却被安排在气象生活组，但逐渐对无法捉摸的气象和事故不断的气象局产生了感情。



制作组表示：「将以第一次剧本练习爲开端，马上投入拍摄。完美的阵容会带来怎样的协同效应，制作团队也非常期待，今年夏天将火热准备，以最好的作品回归。」另外，《气象局的人们：社内恋爱残酷史》由《山茶花开时》车荣勋导演执导，善英编剧执笔，预计在明年上半年播出。



（图：Namoo Actors、H&Entertainment、Awesome娱乐、키르시）

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