李光洙下車了又怎樣，依舊是《Running Man》團欺啊！劉在錫戲弄弟弟，直接掛電話XD

其實李光洙在《Running Man》裡的地位一直都很穩，哪怕是「下車」了，團欺地位也沒有絲毫的改變。

上周播出的《Running Man》是李光洙退出節目后的第一期，相信大家都很想念李光洙吧，不過剩下的RM成員們也十分賣力地為觀眾帶去了歡樂，全員變身娛樂同好會的會員，以線下聚會的形式展開了遊戲。

梁世燦抱著畫有李光洙圖像的大型枕頭登場，還特意表示：「失去了一個朋友」，逗得全場哈哈大笑，李光洙本人雖沒有到場，卻被時刻提及。遊戲進行到一半時，劉在錫突然表示：「李光洙來電話了。 」電話那頭的李光洙剛說完：「您好，大哥。 」就被劉在錫直接打斷：「哦，光洙啊，我在錄節目，先掛了。 」然後劉在錫直接掛斷電話。 不愧是劉大神，一向喜歡戲弄成員們的他這次也不例外。



《Running Man》的忠實粉絲一定都知道，李光洙在節目里就是一個神奇的存在，以「臭手」著稱，「臭手」場景多到都要懷疑是不是有「劇本」了。 另外，李光洙還身兼「團欺」的身份，成員「欺負」起來那叫一個順手，哪怕現在已經退出了節目，團欺地位也不變。



「圖：SBS《RUNNING MAN》」

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