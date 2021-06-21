Super Junior银赫35岁还会和父母同住，背后的故事听完要泪奔：妈妈肺移植最多只能活7年

Super Junior的宝石美男银赫出道16年来首次公开一家人和花园豪宅。

最近银赫带著父母和姐姐一同亮相《做家务的男人们2》，两层建筑还自带花园的豪宅羡煞所有观众，今年已经35岁的银赫并不像其他明星艺人一样独自居住，却要和家人一起住，背后隐藏的故事让人心疼。



银赫透露为了和家人一起居住才决定买下这栋2层小楼，之前因为当练习生、出道等爱豆生活有近20年没和家人住一起，35岁重新搬回家也是为了妈妈，希望成为妈妈和家庭的坚强后盾。银赫的妈妈2017年时患上了「间质性肺病」，现在仅有37%的肺是完整的，接受肺移植手术之后，医生表示也只能生存5-7年，「其实搬回来和家人一起住也是因为妈妈现在的状况不太好，医生也说不要去想能活到什么时候，而是一直要做好准备心理。 」



其实节目里不时能听到银赫妈妈的咳嗽声，银赫和姐姐在爸爸的指示下在花园里种花时，妈妈就狂咳不止。 好不容易在爸爸的帮助下平息下来的妈妈有些沮丧地表示：「住在这么好的地方，如果健健康康的话该有多好，因为我这样，感觉很对不起家人... 但我也很委屈啊，若能看到孩子都结婚，愉快地一起生活该有多好，一直担心是不是没办法看到了... 因为我生病，觉得对家人感到很抱歉，好像给了儿子很多负担。 」听到妈妈话语中的无奈和不舍，观众们十分伤心。

凌晨听到妈妈咳嗽声与平时不同的话，银赫就会立刻下楼来查看，确认妈妈没有任何问题后才能重新上楼入睡。其实妈妈一直都明白儿子的孝心，「他是一个经常让我感动的孩子，我也想他一直在我身边，和儿子在一起我真的很开心，很幸福。 」





「图：KBS《做家务的男人们2》」

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