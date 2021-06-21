李光洙下车了又怎样，依旧是《Running Man》团欺啊！刘在锡戏弄弟弟，直接挂电话XD

其实李光洙在《Running Man》里的地位一直都很稳，哪怕是「下车」了，团欺地位也没有丝毫的改变。

上周播出的《Running Man》是李光洙退出节目后的第一期，相信大家都很想念李光洙吧，不过剩下的RM成员们也十分卖力地为观众带去了欢乐，全员变身娱乐同好会的会员，以线下聚会的形式展开了游戏。

梁世灿抱著画有李光洙图像的大型枕头登场，还特意表示：「失去了一个朋友」，逗得全场哈哈大笑，李光洙本人虽没有到场，却被时刻提及。游戏进行到一半时，刘在锡突然表示：「李光洙来电话了。 」电话那头的李光洙刚说完：「您好，大哥。 」就被刘在锡直接打断：「哦，光洙啊，我在录节目，先挂了。 」然后刘在锡直接挂断电话。 不愧是刘大神，一向喜欢戏弄成员们的他这次也不例外。



《Running Man》的忠实粉丝一定都知道，李光洙在节目里就是一个神奇的存在，以「臭手」著称，「臭手」场景多到都要怀疑是不是有「剧本」了。 另外，李光洙还身兼「团欺」的身份，成员「欺负」起来那叫一个顺手，哪怕现在已经退出了节目，团欺地位也不变。



「图：SBS《RUNNING MAN》」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻