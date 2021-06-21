宋仲基这么有钱还要去其他人家「蹭澡」！背后的故事太暖了

男神宋仲基下班后不回家竟然要去其他演员家里洗澡？？

作为韩流男神之一，宋仲基拍戏接广告根本不愁赚不到钱，但他却偏要去其他演员家「蹭澡」，其实背后藏著一个暖人的故事。 演员朴勋做客《屋塔房的问题儿童们》就讲述了宋仲基和他之间的故事。

朴勋和宋仲基曾一共拍摄过那部大热韩剧《太阳的后裔》，其中有部份戏份在江原道拍摄，而剧组离朴勋的老家开车只有10分钟的距离。 当时的片场经常灰尘弥漫，因为拍戏浑身都脏兮兮的宋仲基有天对朴勋说：「哥哥，我能不能去你家洗澡？ 」片场附近明明有很多桑拿房，且朴勋家中还住著不少人，虽然听到宋仲基问话的他倍感，但最终还是带著宋仲基回到了老家。



▲KBS2《屋塔房的问题儿童们》



▲KBS《太阳的后裔》

宋仲基见到朴妈妈之后非常热情地打招呼，贴心问候，完全就像家中的小儿子一样。 朴勋在节目上称：「这件事情过去之后我才察觉，原来他是特意去我家的，向我妈介绍我和他在一起拍戏，是去给我场面撑的。 我妈后来还告诉我宋仲基送了水果去，我完全不知道，他真的非常贴心。 」



▲KBS2《屋塔房的问题儿童们》

宋仲基一直都是韩娱圈暖男代表人物，不仅颜值在线，业务能力强，私下人品也很不错，前段时间带著《黑道律师文森佐》剧组一起参加综艺节目《出差十五夜》，就特意把靠前的座位留给其他演员，自己默默坐在后排最侧面，还留意哪些人没有发言，故意塞话给对方，制造露脸机会。



▲tvN《出差十五夜》

「首图：KBS《太阳的后裔》」

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