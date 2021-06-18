真的是大勢啊！韓素希收到《浪漫醫生金師傅》編劇新作《京城生物》出演提案，有望搭擋朴敘俊！

姜銀慶編劇從1998年活躍至今，曾寫過經典劇《情定大飯店》、《麵包王金卓求》、《浪漫醫生金師傅》等劇，而鄭東允導演的作品則有《奇怪的搭檔》和2019年大獲好評的《Stove League》等，接下來兩人也將合作新劇《京城生物》（경성 크리처）。

《京城生物》講述人類的傷口與不安，還有關於生存和人的尊嚴的故事，在那個主導權、人權被剝奪並一無所有的年代，為了幸福不惜賭上性命的年輕人們的驚悚故事。



5月傳出朴敘俊將擔任男主角，所屬社也回應：「前只是收到姜銀慶編劇和鄭東允導演的新作劇情大綱，還在正在確認行程中。」



17日，有韓媒報導：「韓素希（韓韶禧）將會出演姜銀慶編劇新劇。」對此，她的所屬社回應：「收到了出演提案，正在討論中。」



韓素希在2017年通過《重逢的世界》出道，去年在《夫妻的世界》飾演呂多景而開始走紅，接下很多廣告代言。她的戲劇邀約也是不斷，與宋江主演的漫改劇《無法抗拒的他》將在19日首播，與安普賢主演的Netflix原創劇《My Name》預計在2021年上線，也傳出將會與朱智勛搭擋電影，會再展現什麼樣的新面貌，令人期待！





（圖：SBS《浪漫醫生金師傅》＆《Stove League》、Awesome娛樂、1st Look、JTBC《夫妻的世界》＆《無法抗拒的他》）

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