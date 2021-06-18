真的是大势啊！韩素希收到《浪漫医生金师傅》编剧新作《京城生物》出演提案，有望搭挡朴叙俊！

姜银庆编剧从1998年活跃至今，曾写过经典剧《情定大饭店》、《面包王金卓求》、《浪漫医生金师傅》等剧，而郑东允导演的作品则有《奇怪的搭档》和2019年大获好评的《Stove League》等，接下来两人也将合作新剧《京城生物》（경성 크리처）。

《京城生物》讲述人类的伤口与不安，还有关於生存和人的尊严的故事，在那个主导权、人权被剥夺并一无所有的年代，为了幸福不惜赌上性命的年轻人们的惊悚故事。



5月传出朴叙俊将担任男主角，所属社也回应：「前只是收到姜银庆编剧和郑东允导演的新作剧情大纲，还在正在确认行程中。」



17日，有韩媒报导：「韩素希（韩韶禧）将会出演姜银庆编剧新剧。」对此，她的所属社回应：「收到了出演提案，正在讨论中。」



韩素希在2017年通过《重逢的世界》出道，去年在《夫妻的世界》饰演吕多景而开始走红，接下很多广告代言。她的戏剧邀约也是不断，与宋江主演的漫改剧《无法抗拒的他》将在19日首播，与安普贤主演的Netflix原创剧《My Name》预计在2021年上线，也传出将会与朱智勋搭挡电影，会再展现什么样的新面貌，令人期待！





（图：SBS《浪漫医生金师傅》＆《Stove League》、Awesome娱乐、1st Look、JTBC《夫妻的世界》＆《无法抗拒的他》）

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