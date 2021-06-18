tvN歷代最高！《機智醫生生活2》首播收視高達10%，網友：「總是給人細微的感動，被治癒了」

（微劇透）由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演的《機智醫生生活2》17日首播，全國收視為10％、首都圈為11.7％，最高瞬間達14.9％，成為tvN歷代電視劇首播收視第一。
首播以在律帝醫院再次開始的99s李翊晙（曹政奭 飾）、安政源（柳演錫 飾）、金雋婠（鄭敬淏 飾）、楊碩亨（金大明 飾）、蔡頌和（田美都 飾）的平凡日常生活和激烈的醫院生活為中心展開。在手術室充滿魅力的雋婠、總是站在患者立場思考的碩亨、在緊急情況下沉著應對的翊晙、親切待人的政源、在束草分院隨時守護律帝醫院的頌和，在各自的位置上每個瞬間都努力的5人幫，再次抓住觀眾們的心。
在生死的十字路口上的病人和家屬的情况，讓看到的人為之動容。張冬天（申鉉彬 飾）對再次來到醫院的妍雨媽媽（車清華 飾）說：「我的個性很木訥，既不擅言詞，也不懂得安慰別人，但如果你想聊聊妍雨的事，或是想念妍雨的時，歡迎你隨時來找我。」妍雨媽媽也說：「每次來到醫院，大家都會叫我一聲妍雨媽媽，我真的很喜歡這個稱謂。」這一段真的看到流淚～
開始戀愛的安政源＆張冬天直接發糖、楊碩亨的前妻尹信惠（朴知硏 飾）出現，李翊晙和蔡頌和之後的關係會是怎樣呢？瑣碎平凡的日常生活引發了共鳴，不僅是5位朋友，連律帝醫院的大家，加深了兩倍的化學反應，讓劇情更加有趣。
首播更獲得了高評價，不少觀眾紛紛表示：「真的超級好看」、「曹政奭的演技太好了」、「希望像《機醫》這種溫暖的劇可以多一點」、「看到政源、冬天覺得太辛福」、「總是給人細微的感動」、「應該每天更新一集才對」、「被治癒了」、「時隔一年看覺得好感動」、「果然等待是有價值的」等等。
申元浩PD也發表首播的感想：「本來以為第二季播出是熟悉、淡定的，但是隨著首播臨近又覺得負擔很重，因為第二季背負了第一季大家的期待感。看到收視和火熱的反應，覺得可以稍微放下負擔，心情很開心，我的目標依然沒有改變，希望每週給大家帶來深厚情緒的故事。主角們熟悉的樣子、大家未曾見過的樣子，他們變得更成熟的過程，希望大家多多期待和喜歡，再次感謝大家反應如此熱烈。」
（圖：tvN《機智醫生生活2》、netflix@《機智醫生生活2》）
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