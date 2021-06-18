tvN历代最高！《机智医生生活2》首播收视高达10%，网友：「总是给人细微的感动，被治愈了」

（微剧透）由曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都主演的《机智医生生活2》17日首播，全国收视为10％、首都圈为11.7％，最高瞬间达14.9％，成为tvN历代电视剧首播收视第一。
首播以在律帝医院再次开始的99s李翊晙（曹政奭 饰）、安政源（柳演锡 饰）、金隽婠（郑敬淏 饰）、杨硕亨（金大明 饰）、蔡颂和（田美都 饰）的平凡日常生活和激烈的医院生活为中心展开。在手术室充满魅力的隽婠、总是站在患者立场思考的硕亨、在紧急情况下沉著应对的翊晙、亲切待人的政源、在束草分院随时守护律帝医院的颂和，在各自的位置上每个瞬间都努力的5人帮，再次抓住观众们的心。
在生死的十字路口上的病人和家属的情况，让看到的人为之动容。张冬天（申铉彬 饰）对再次来到医院的妍雨妈妈（车清华 饰）说：「我的个性很木讷，既不擅言词，也不懂得安慰别人，但如果你想聊聊妍雨的事，或是想念妍雨的时，欢迎你随时来找我。」妍雨妈妈也说：「每次来到医院，大家都会叫我一声妍雨妈妈，我真的很喜欢这个称谓。」这一段真的看到流泪～
开始恋爱的安政源＆张冬天直接发糖、杨硕亨的前妻尹信惠（朴知硏 饰）出现，李翊晙和蔡颂和之后的关系会是怎样呢？琐碎平凡的日常生活引发了共鸣，不仅是5位朋友，连律帝医院的大家，加深了两倍的化学反应，让剧情更加有趣。
首播更获得了高评价，不少观众纷纷表示：「真的超级好看」、「曹政奭的演技太好了」、「希望像《机医》这种温暖的剧可以多一点」、「看到政源、冬天觉得太辛福」、「总是给人细微的感动」、「应该每天更新一集才对」、「被治愈了」、「时隔一年看觉得好感动」、「果然等待是有价值的」等等。
申元浩PD也发表首播的感想：「本来以为第二季播出是熟悉、淡定的，但是随著首播临近又觉得负担很重，因为第二季背负了第一季大家的期待感。看到收视和火热的反应，觉得可以稍微放下负担，心情很开心，我的目标依然没有改变，希望每周给大家带来深厚情绪的故事。主角们熟悉的样子、大家未曾见过的样子，他们变得更成熟的过程，希望大家多多期待和喜欢，再次感谢大家反应如此热烈。」
（图：tvN《机智医生生活2》、netflix@《机智医生生活2》）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究