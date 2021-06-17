《爸爸！我們去哪裡？》小時候愛哭的金民國長大變成「人間清醒哥」！18歲點評網友感情問題說得一針見血XD

大家還記得經典之一的韓綜《爸爸！我們去哪裡？》嗎？距離節目播出已經8年了，節目中的孩子們也都長大啦！金成柱家的「小哭包」民國已經18歲了（韓國年齡）！

以前在節目中比較害羞、愛哭的民國，長大了之後個性180度大轉變，變得活潑搞怪，經常在網站上曬自己的近況，每張表情都超有戲，留言更是頗有大人感。 最近他通過個人IG STROY解答網友們的問題，對成人世界的認知驚到不少網友，看完想說「這孩子也太清醒了吧」。



▲MBC《爸爸！我們去哪裡？》／IG@minkukkim1005

有位匿名網友提問：「我和有女友的男性友人一起去卡拉OK玩了3小時，這個行為是不是很渣？」民國看了之後回答：「如果你沒有什麼歪心思的話就不算渣，但是你其實心裡早就有答案了，如果覺得這種行為不對的話，就不要再犯了。可以不做的事情，真的沒有必要去做啊，不過幸好您心裡知道答案是什麼，那些不知道的人就有點渣了。」



▲IG@minkukkim1005 story截圖

又有網友說：「我們非常相愛，但最後還是分開了，互相祝福對方能夠幸福...感覺自己以後再也找不到這麼喜歡的人了，我好累啊」民國開解道：「坐上目的地不同的列車最後終究是要分離的，但這並不代表你們共同走過的旅程會消失啊，要相信你們都選擇了正確的道路。你辛苦了。」



▲IG@minkukkim1005 story截圖

2004年出生的民國今年才18歲，面對人際關係和男女相處說出來的話卻頭頭是道，一針見血，比很多大人們還要清醒。



▲IG@minkukkim1005

「首圖：IG@minkukkim1005」

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