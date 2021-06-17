《爸爸！我们去哪里？》小时候爱哭的金民国长大变成「人间清醒哥」！18岁点评网友感情问题说得一针见血XD

大家还记得经典之一的韩综《爸爸！我们去哪里？》吗？距离节目播出已经8年了，节目中的孩子们也都长大啦！金成柱家的「小哭包」民国已经18岁了（韩国年龄）！

以前在节目中比较害羞、爱哭的民国，长大了之后个性180度大转变，变得活泼搞怪，经常在网站上晒自己的近况，每张表情都超有戏，留言更是颇有大人感。 最近他通过个人IG STROY解答网友们的问题，对成人世界的认知惊到不少网友，看完想说「这孩子也太清醒了吧」。



▲MBC《爸爸！我们去哪里？》／IG@minkukkim1005

有位匿名网友提问：「我和有女友的男性友人一起去卡拉OK玩了3小时，这个行为是不是很渣？」民国看了之后回答：「如果你没有什么歪心思的话就不算渣，但是你其实心里早就有答案了，如果觉得这种行为不对的话，就不要再犯了。可以不做的事情，真的没有必要去做啊，不过幸好您心里知道答案是什么，那些不知道的人就有点渣了。」



▲IG@minkukkim1005 story截图

又有网友说：「我们非常相爱，但最后还是分开了，互相祝福对方能够幸福...感觉自己以后再也找不到这么喜欢的人了，我好累啊」民国开解道：「坐上目的地不同的列车最后终究是要分离的，但这并不代表你们共同走过的旅程会消失啊，要相信你们都选择了正确的道路。你辛苦了。」



▲IG@minkukkim1005 story截图

2004年出生的民国今年才18岁，面对人际关系和男女相处说出来的话却头头是道，一针见血，比很多大人们还要清醒。



▲IG@minkukkim1005

「首图：IG@minkukkim1005」

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