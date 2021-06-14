《擁抱太陽的月亮》任時完分享和呂珍九的「師生」合照，在《帶輪子的家2》重逢！

好懷念《擁抱太陽的月亮》啊！又到了該重刷好劇的時候，任時完和呂珍九也是顏值依舊～，但不太會自拍就是了。XDDD

還記得2012年1月4日開播、在當時被韓國媒體譽為「國民電視劇」、以AGB全國42.2%創下迷你劇超高收視率的熱門古裝劇《擁抱太陽的月亮》嗎？！當時更捧紅了不少劇中少年時期的演員。



*圖：MBC＠official

而在劇中擁有「師生關係」的任時完（文科狀元）和呂珍九（世子），現實也依舊保持著好情誼，兩人曾一起出演過《請給一頓飯》引發話題，而《帶輪子的家》第一季由呂珍九固定主持，第二季則是任時完，呂珍九也在最新一期節目（EP.10、11）出演，兩人終於再度相逢，合體畫面也相當美好啊～。



*圖：MBC＠official

任時完在IG上傳了兩人合照，OPPA 真的太不會自拍了啦！XD



*圖：yim_siwang＠IG

回顧一下《擁抱太陽的月亮》時兩人青澀的模樣，其實也幾乎沒什麼變啊！不過，呂珍九已經蛻變成男人了。



*圖：MBC＠official

結語，又到了重刷《擁抱太陽的月亮》的時候，GOGO~~~。

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