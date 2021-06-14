《拥抱太阳的月亮》任时完分享和吕珍九的「师生」合照，在《带轮子的家2》重逢！

好怀念《拥抱太阳的月亮》啊！又到了该重刷好剧的时候，任时完和吕珍九也是颜值依旧～，但不太会自拍就是了。XDDD

还记得2012年1月4日开播、在当时被韩国媒体誉为「国民电视剧」、以AGB全国42.2%创下迷你剧超高收视率的热门古装剧《拥抱太阳的月亮》吗？！当时更捧红了不少剧中少年时期的演员。



*图：MBC＠official

而在剧中拥有「师生关系」的任时完（文科状元）和吕珍九（世子），现实也依旧保持著好情谊，两人曾一起出演过《请给一顿饭》引发话题，而《带轮子的家》第一季由吕珍九固定主持，第二季则是任时完，吕珍九也在最新一期节目（EP.10、11）出演，两人终於再度相逢，合体画面也相当美好啊～。



*图：MBC＠official

任时完在IG上传了两人合照，OPPA 真的太不会自拍了啦！XD



*图：yim_siwang＠IG

回顾一下《拥抱太阳的月亮》时两人青涩的模样，其实也几乎没什么变啊！不过，吕珍九已经蜕变成男人了。



*图：MBC＠official

结语，又到了重刷《拥抱太阳的月亮》的时候，GOGO~~~。

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