《拥抱太阳的月亮》任时完分享和吕珍九的「师生」合照，在《带轮子的家2》重逢！

《拥抱太阳的月亮》任时完分享和吕珍九的「师生」合照，在《带轮子的家2》重逢！

综艺   2021年6月14日   星期一11:16   MiJimin   3

好怀念《拥抱太阳的月亮》啊！又到了该重刷好剧的时候，任时完和吕珍九也是颜值依旧～，但不太会自拍就是了。XDDD

还记得2012年1月4日开播、在当时被韩国媒体誉为「国民电视剧」、以AGB全国42.2%创下迷你剧超高收视率的热门古装剧《拥抱太阳的月亮》吗？！当时更捧红了不少剧中少年时期的演员。

*图：MBC＠official

而在剧中拥有「师生关系」的任时完（文科状元）和吕珍九（世子），现实也依旧保持著好情谊，两人曾一起出演过《请给一顿饭》引发话题，而《带轮子的家》第一季由吕珍九固定主持，第二季则是任时完，吕珍九也在最新一期节目（EP.10、11）出演，两人终於再度相逢，合体画面也相当美好啊～。

*图：MBC＠official

任时完在IG上传了两人合照，OPPA 真的太不会自拍了啦！XD

*图：yim_siwang＠IG

回顾一下《拥抱太阳的月亮》时两人青涩的模样，其实也几乎没什么变啊！不过，吕珍九已经蜕变成男人了。

*图：MBC＠official

结语，又到了重刷《拥抱太阳的月亮》的时候，GOGO~~~。

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留言/评论
  • 因《帶輪子》在端午節假期「首播」中，呂珍九、任時完、金裕貞、金所炫小小年紀都做得超好
    1小时前
  • 珍九的九打錯了，時完和珍九都好可愛啊！
    1小时前
  • 很喜歡他們倆位，跟裕貞也是超級好搭檔青梅竹馬般的情誼！😍
    1小时前
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