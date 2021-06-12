李光洙在《Running Man》11年的最后一个故事！本周预告照公开「再见，我们特别的兄弟」

13日播出的《Running Man》是李光洙在节目中11年的最后一个故事。

这期节目录制是在11年前《Running Man》首次录制的场所，成员们回忆说：「想起了李光洙第一集的时候，那天只有李光洙说话的时候才下雨。」李光洙也回忆起11年前介绍自己的样子，说著：「我是幼苗！」



但是当天比赛规则公开后，气氛完全变了。过去11年间李光洙在《Running Man》中犯下的各种犯规和背叛，将量刑全部减免后送回社会的比赛，成员们看到也回想起当时的情况，再次愤怒地表示：「真的受够了」、「你结束了」，李光洙也对超出预想的刑罚感到震惊。



成员们带著爱和遗憾，一直逗李光洙到最后，像《Running Man》一样迎来了愉快的离别。刘在锡对李光洙说：「抛弃本职的喜剧演员，去演戏吧！」金钟国也说：「该辞职了。」，引发一片笑声。对此，李光洙表示：「看来暂时也无法忍受温暖的瞬间」，并委屈到了最后。这集感觉会边笑边哭啊～



而SBS也更新一组照片，并写下：「本周 永远的成员李光洙 最后的比赛」当中有宋智孝喂他吃饭、与成员们一起玩游戏等。



日前《Running Man》也公开长达一个半小时李光洙的剪辑影片，真的谢谢李光洙11年来的陪伴，期待下次以嘉宾回来 ㅠㅠㅠㅠ



（图：SBS《Running Man》）

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