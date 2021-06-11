MAMAMOO 輝人不再與RBW續約！但因為4人對團體的熱愛，輝人團體約延長到2023年！

今年1月，RBW就表示因為有很多推測性的傳聞和消息，因此決定公開MAMAMOO續約情況。

當時提到：「頌樂和玟星以信任和期待爲基礎完成續約。」而華莎也在今年3月完成續約。9日有韓媒報導輝人不再續約，RBW也回應：「尚未決定，目前正在進行最終討論。」



今日（11日），RBW方面發表官方立場：



首先向喜愛MAMAMOO，一直給予我們溫暖支持的國內外MOOMOO們表示感謝。本公司已與MAMAMOO成員頌樂、玟星、華莎三人續約，今後也會以互相之間深厚的信賴、信任為基礎，為三人在音樂領域活動和多個領域實現夢想提供無私的支援。



輝人不僅和成員們也和公司進行了長時間的討論，但最終決定不續約，與本公司的專屬合約終止。本公司非常尊重輝人的選擇，真心希望站在新起跑線的輝人永遠幸福、幸運，感謝過去7年一起閃耀的輝人。



但是因為4人對MAMAMOO的熱愛始終如一，所以輝人與本公司簽訂到2023年12月為止。製作MAMAMOO專輯、出演演唱會等部分活動延長的協議，正如大家給予的厚愛，MAMAMOO的音樂會持續下去，具體活動會在日後進行介紹。MAMAMOO正在為夏天的演唱會做準備，以後的旅程中，也會作為MOOMOO們最好的朋友，為大家帶來好的音樂和活動。





（圖：RBW）

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