MAMAMOO 輝人不再與RBW續約！但因為4人對團體的熱愛，輝人團體約延長到2023年！

MAMAMOO 輝人不再與RBW續約！但因為4人對團體的熱愛，輝人團體約延長到2023年！

KPOP   2021年6月11日   星期五15:25   Yuan   33

今年1月，RBW就表示因為有很多推測性的傳聞和消息，因此決定公開MAMAMOO續約情況。

當時提到：「頌樂和玟星以信任和期待爲基礎完成續約。」而華莎也在今年3月完成續約。9日有韓媒報導輝人不再續約，RBW也回應：「尚未決定，目前正在進行最終討論。」

今日（11日），RBW方面發表官方立場：

首先向喜愛MAMAMOO，一直給予我們溫暖支持的國內外MOOMOO們表示感謝。本公司已與MAMAMOO成員頌樂、玟星、華莎三人續約，今後也會以互相之間深厚的信賴、信任為基礎，為三人在音樂領域活動和多個領域實現夢想提供無私的支援。

輝人不僅和成員們也和公司進行了長時間的討論，但最終決定不續約，與本公司的專屬合約終止。本公司非常尊重輝人的選擇，真心希望站在新起跑線的輝人永遠幸福、幸運，感謝過去7年一起閃耀的輝人。

但是因為4人對MAMAMOO的熱愛始終如一，所以輝人與本公司簽訂到2023年12月為止。製作MAMAMOO專輯、出演演唱會等部分活動延長的協議，正如大家給予的厚愛，MAMAMOO的音樂會持續下去，具體活動會在日後進行介紹。MAMAMOO正在為夏天的演唱會做準備，以後的旅程中，也會作為MOOMOO們最好的朋友，為大家帶來好的音樂和活動。


（圖：RBW）

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留言/評論
  • 是帥氣的丁輝人 既保留了原本團體活動，也可以去追求自己想做的 如果輝人之後去別的公司，也可以繼續看到輝人不一樣的色彩
    1小時前
  • 標題殺人......內文明明就寫只是輝人延簽到2023年12月，即應該是「4人組合活動持續到2023年」，什麼叫「組合活動持續到2023年」呀!!! 寫到好像MAMAMOO這個組合活動到2023年就不活動似的.....看留言已經有不少人誤會她們2023年解散了。
    1小時前
  • 看來中小公司 很難確保當家團全體續約🤦‍♂️
    1小時前
  • 何娸筠嗚嗚嗚嗚嗚難過
    1小時前
  • 好難過
    1小時前
→更多留言...(28)
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