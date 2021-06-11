MAMAMOO 辉人不再与RBW续约！但因为4人对团体的热爱，辉人团体约延长到2023年！

今年1月，RBW就表示因为有很多推测性的传闻和消息，因此决定公开MAMAMOO续约情况。

当时提到：「颂乐和玟星以信任和期待爲基础完成续约。」而华莎也在今年3月完成续约。9日有韩媒报导辉人不再续约，RBW也回应：「尚未决定，目前正在进行最终讨论。」



今日（11日），RBW方面发表官方立场：



首先向喜爱MAMAMOO，一直给予我们温暖支持的国内外MOOMOO们表示感谢。本公司已与MAMAMOO成员颂乐、玟星、华莎三人续约，今后也会以互相之间深厚的信赖、信任为基础，为三人在音乐领域活动和多个领域实现梦想提供无私的支援。



辉人不仅和成员们也和公司进行了长时间的讨论，但最终决定不续约，与本公司的专属合约终止。本公司非常尊重辉人的选择，真心希望站在新起跑线的辉人永远幸福、幸运，感谢过去7年一起闪耀的辉人。



但是因为4人对MAMAMOO的热爱始终如一，所以辉人与本公司签订到2023年12月为止。制作MAMAMOO专辑、出演演唱会等部分活动延长的协议，正如大家给予的厚爱，MAMAMOO的音乐会持续下去，具体活动会在日后进行介绍。MAMAMOO正在为夏天的演唱会做准备，以后的旅程中，也会作为MOOMOO们最好的朋友，为大家带来好的音乐和活动。





（图：RBW）

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