「年下男」洪宗玄退伍，模特界的「复仇者联盟」全数华丽回归！

知名男演员洪宗玄自2019年底入伍服役，直到今月17日正式退伍。洪宗玄自首尔时装秀出道以后，和李洙赫、金宇彬等模特出身的演员们，身材太好被粉丝称之为模特界的「复仇者联盟」，如今享有此封号的全员，都已陆续回到萤光幕前陪伴粉丝。

根据韩媒MBN Star报导，洪宗玄的经纪公司C-JeS Entertainmen证实，演员健康地结束了军队生活，目前处於年末休假中，将於17日退伍。

洪宗玄曾与李洙赫、金宇彬合演情境喜剧《吸血鬼偶像》



(吸血鬼偶像@MBN 截图)



(图源：Naver News)

在入伍之前，洪宗玄曾公开短暂与粉丝见面，尽管将头发剪短，颜值依旧闪耀逼人十分帅气，模样也非常有亲和力。在与粉丝打过招呼之后以陆军身分入伍，

＊洪宗玄有条白色的狗，常常在ＩＧ上与粉丝见面



此前，洪宗玄曾出演《王在相爱》、《步步惊心丽》，还与百想视后「金素妍」，扮演一对年下情侣，在长篇连续剧《我世上最漂亮的女儿》取得35%高收视，在阿姨们心目中打开了知名度，而在退伍前的最后一部作品爱情剧《绝对达令》中，则扮演韩流巨星与吕珍九有三角恋关系。之后退伍的演艺活动将如何规划，也备受粉丝期待。



(图源：王在相爱＠MBC 海报）



(图源：绝对达令＠SBS 海报)



(图源：绝对达令＠KBS 海报)

(图源：洪宗玄ＩＧ／Naver News)

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