長得像Red Velvet Irene的女偶像，昨天打歌新造型讓網友驚訝：這次是神似同隊的 Wendy了

【影片】笑起來真的很甜很可愛～！#wooah #NaNa

Red Velvet Irene的女偶像，前天打歌新造型讓網友驚訝：這次是神似同隊的 Wendy

近期韓網 theqoo 上，一篇討論「長得有點像 Red Velvet 成員 Irene 的女團成員 (woo!ah! Nana)」受到矚目，她們是出道一年的新人女團 woo!ah!，團內的大姐 Na Na (權娜沇) 這次新造型的瀏海，讓她笑起來時看起來有點像 Irene。



*圖：

KBS Kpop@youtube

▼新歌《Purple》舞台：



Red Velvet 成員 Irene & Wendy。



*圖：SMTOWN@youtube／todayis_wendy@IG

也有人說她像《雖然是精神病但沒關係》裡的演員朴珪瑛，總之都是美女啊～！



*圖：lavieenbluu@IG

▼而在前天的《THE SHOW》則換成了丸子頭，這一回網友又驚訝發現，感覺有點 Wendy 的FU～，還有人因為這次的神似事件，認識了她，成為她的粉絲：



只是換了瀏海就可以產生很大的變化呢～！大家覺得如何呢？



*圖：The K-POP@youtube

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