长得像Red Velvet Irene的女偶像，昨天打歌新造型让网友惊讶：这次是神似同队的 Wendy了

【影片】笑起来真的很甜很可爱～！#wooah #NaNa

Red Velvet Irene的女偶像，前天打歌新造型让网友惊讶：这次是神似同队的 Wendy

近期韩网 theqoo 上，一篇讨论「长得有点像 Red Velvet 成员 Irene 的女团成员 (woo!ah! Nana)」受到瞩目，她们是出道一年的新人女团 woo!ah!，团内的大姐 Na Na (权娜沇) 这次新造型的浏海，让她笑起来时看起来有点像 Irene。



*图：

KBS Kpop@youtube

▼新歌《Purple》舞台：



Red Velvet 成员 Irene & Wendy。



*图：SMTOWN@youtube／todayis_wendy@IG

也有人说她像《虽然是精神病但没关系》里的演员朴圭瑛，总之都是美女啊～！



*图：lavieenbluu@IG

▼而在前天的《THE SHOW》则换成了丸子头，这一回网友又惊讶发现，感觉有点 Wendy 的FU～，还有人因为这次的神似事件，认识了她，成为她的粉丝：



只是换了浏海就可以产生很大的变化呢～！大家觉得如何呢？



*图：The K-POP@youtube

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