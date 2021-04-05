《Mouse窺探》7日停播！公開李昇基&李熙俊新雙人海報：「後半段的故事會更加精采～」

「每週三都期待《Mouse窺探》播出，讓小編燒腦到黑髮變白髮。」來一人一句想對這部劇說的話，發自內心的大喊出來吧～！！！

將 tvN 懸疑劇推向新高峰的《Mouse窺探》進入了後半期的劇情，官方也率先公開了全新的雙人海報，李昇基也展現了與一開始完全不同的氣場和演技。

▼初期雙人海報。



▼第二版的雙人海報中，李昇基表情更加成熟深沉，彷彿變了一個人似的，眉宇之間更加沉重，在後方一直觀察著他的李熙俊，表情更多了一分驚訝感，劇中新的狩獵行動也即將展開…。PS：本週三（7日）停播，官方將播出特輯節目。



第1~10集的燒腦程度就很不一般，每一集的訊息量也都很龐大，但製作組預告了接下來只會更加精彩，同樣會出現驚人反轉，整體氛圍也會有大轉變，一直到第20集完結。



【接下來談及EP.9~10關鍵劇情，雷！】





目前韓敘俊（安在旭 飾）承認了親自動手術幫鄭正直（李昇基 飾）換腦的事實，雖然不是整顆換掉，但的確是影響了鄭正直的性格，讓他變得難以自制暴力，更險些掐死高武治（李熙俊 飾）。



此外，又出了一個新的殺人魔－禹律師（宋在喜 飾），同樣擁有著連環殺手的基因，將後面幾起命案都串聯在一起，鄭正直與禹律師對決時，在逃脫的過程中，鄭正直失手殺死了禹律師，身旁更出現了成耀漢（權華夽 飾）的幻影，對著他說：「殺人的感覺，很刺激吧！？」

＊《Mouse窺探》EP.7-8：劇情亮點、分集介紹

＊《Mouse窺探》EP.5-6：劇情亮點、分集介紹

＊《Mouse窺探》EP.3-4：劇情亮點、分集介紹

＊《Mouse窺探》EP.1-2：劇情亮點、分集介紹

*圖：tvN drama@official

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