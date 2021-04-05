《Mouse窥探》7日停播！公开李升基&李熙俊新双人海报：「后半段的故事会更加精采～」

「每周三都期待《Mouse窥探》播出，让小编烧脑到黑发变白发。」来一人一句想对这部剧说的话，发自内心的大喊出来吧～！！！

将 tvN 悬疑剧推向新高峰的《Mouse窥探》进入了后半期的剧情，官方也率先公开了全新的双人海报，李升基也展现了与一开始完全不同的气场和演技。

▼初期双人海报。



▼第二版的双人海报中，李升基表情更加成熟深沉，彷佛变了一个人似的，眉宇之间更加沉重，在后方一直观察著他的李熙俊，表情更多了一分惊讶感，剧中新的狩猎行动也即将展开…。PS：本周三（7日）停播，官方将播出特辑节目。



第1~10集的烧脑程度就很不一般，每一集的讯息量也都很庞大，但制作组预告了接下来只会更加精彩，同样会出现惊人反转，整体氛围也会有大转变，一直到第20集完结。



【接下来谈及EP.9~10关键剧情，雷！】





目前韩叙俊（安在旭 饰）承认了亲自动手术帮郑正直（李升基 饰）换脑的事实，虽然不是整颗换掉，但的确是影响了郑正直的性格，让他变得难以自制暴力，更险些掐死高武治（李熙俊 饰）。



此外，又出了一个新的杀人魔－禹律师（宋在喜 饰），同样拥有著连环杀手的基因，将后面几起命案都串联在一起，郑正直与禹律师对决时，在逃脱的过程中，郑正直失手杀死了禹律师，身旁更出现了成耀汉（权华夽 饰）的幻影，对著他说：「杀人的感觉，很刺激吧！？」

＊《Mouse窥探》EP.7-8：剧情亮点、分集介绍

＊《Mouse窥探》EP.5-6：剧情亮点、分集介绍

＊《Mouse窥探》EP.3-4：剧情亮点、分集介绍

＊《Mouse窥探》EP.1-2：剧情亮点、分集介绍

*图：tvN drama@official

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