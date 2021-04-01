《機智醫生生活》雙胞胎「潤福」趙怡賢有望出演《學校2021》女主角，與金曜漢、金永大合作！

《學校2021》以高中為背景，講述所有人都想走考上大學這條狹窄道路時，有一群以不上大學為目標去尋找自己夢想的18歲高中生的青春故事。

金曜漢早在去年（2020年）2月就確定出演，將飾演一名曾在全國體育比賽中拿下銅牌的跆拳道選手；而出演《意外發現的一天》、《The Penthouse》等作品成為「大勢」的金永大也正在討論出演中。



（圖：IG@y_haa.n、MBC《意外發現的一天》）

今日（1日），有媒體報導：「趙怡賢將出演《學校2021》的女主角。」對此，所屬社Artist Company回應：「收到了出演提案，正在討論中。」



（圖：Artist Company）

趙怡賢在2018年出道後，出演了多部網路劇、獨立電影、電視劇，2019年電影《變身》、電視劇《我的國家》展現了穩定的演技，2020年通過tvN《機智醫生生活》展現豐富的演技，被受關注，接下來也將會出演Netflix原創劇《現在我們學校》。



（圖：JTBC《我的國家》、tvN《機智醫生生活》）

另外，《學校2021》預計在今年8月播出，大家可以期待一下啦！



（封面圖：IG@y_haa.n、Artist Company、《the star》）

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